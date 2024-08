Trentinara, Comune intende affidare servizio di ripristino strade post incidente

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, intende affidare ad un operatore esterno il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

Gli interventi che svolgerà l’operatore

Le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), e nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

L’operatore incaricato dovrà svolgere varie tipologie di interventi, in emergenza, post incidenti stradali consistenti nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze. Nello specifico saranno svolti i seguenti interventi: “interventi standard”, “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, interventi perdita di carico”, “interventi per ripristino infrastrutture”, “interventi rilevanti”.

La scelta dell’Ente

Il Comune intende in questo modo ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale. L’affidamento del servizio ad operatore esterno risulta vantaggioso per l’Ente consentendo, un notevole risparmio in relazione ai costi che deriverebbero qualora il servizio stesso fosse condotto, come in passato, durante l’orario di lavoro dal personale operaio dell’Ente e, fuori del normale orario di lavoro, dalle squadre di reperibilità tecnica, determinandosi altrimenti un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.