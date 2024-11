Treni, si torna a circolare tra Nocera Inferiore e Salerno: c’è la data

Tornano a circolare da venerdì 15 novembre i treni nel tratto di linea tra Nocera Inferiore e Salerno, sulla linea convenzionale Napoli – Salerno, via Cava de’ Tirreni. È stato disposto il nulla osta alla ripresa della circolazione da parte della Magistratura.

Ripristinato il servizio

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) aveva terminato i lavori di demolizione parziale dell’edificio e messa in sicurezza dell’intero costone roccioso adiacente la sede ferroviaria entro i 100 giorni previsti.

Da venerdì 15 novembre sarà ripristinata l’offerta ordinaria di trasporto regionale. Tutti i canali di vendita sono già aggiornati, il dettaglio dei provvedimenti sarà disponibile nelle stazioni, negli uffici assistenza clienti e sui canali informativi online.

“Come promesso, dopo i necessari interventi di ripristino dovuti alla frana, la linea storica Salerno – Nocera via Cava de’ Tirreni sarà ripristinata venerdì 15 novembre. È stato così mantenuto l’impegno di ultimare i lavori entro 100 giorni, al netto degli adempimenti propedeutici al dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria, restituendo così, nel più breve tempo possibile, un collegamento pienamente operativo ai tanti pendolari e viaggiatori che quotidianamente lo utilizzano”. Lo rende noto il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

“Questo risultato è il frutto della grande attenzione verso il territorio, il cui diritto alla mobilità – aggiunge – rappresenta un tema assolutamente prioritario. Sin dall’inizio, ho seguito costantemente gli interventi messi in campo per riattivare la tratta ferroviaria mantenendo assidue interlocuzioni con Rfi, sia durante l’esecuzione dei lavori che rispetto ai servizi sostitutivi assicurati agli utenti.

Consapevoli dei disagi che i cittadini hanno dovuto affrontare in questi mesi, i lavori di ripristino hanno consentito anche di aumentare la sicurezza della linea Salerno – Nocera e mitigare così il rischio che si verifichino nuove interruzioni a causa di eventi meteorologici avversi. Continuerò a lavorare per rafforzare le infrastrutture e garantire lo sviluppo del sistema dei trasporti, vera chiave per la crescita del territorio”, conclude Ferrante.