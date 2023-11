Tredicesima Giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, impegni casalinghi per Agropoli e Sapri, la Calpazio va in trasferta

L’US Agropoli dopo la buona prestazione offerta sul campo della Scafatese, domenica allo Stadio “Guariglia” ospiterà la Virtus Avellino, squadra rivelazione di questa prima parte di stagione.

I delfini andranno alla ricerca del settimo risultato utile consecutivo.

Due frecce in più all’arco di Ambrosino

Mister Ambrosino forte della crescita ottenuta nelle ultime settimane dalla squadra e dal ritorno di alcune pedine fondamentali come Corado e Capozzoli, avrà a disposizione tutta la squadra al completo per provare a portare a casa i tre punti che rilancerebbero l’Agropoli prepotentemente in zona play-off.

Calpazio in casa

La Calpazio dopo aver disputato un’ottima partita contro il Castel San Giorgio, raccogliendo meno di quello che avrebbe meritato, domenica sarà ospite del Città di Solofra, una squadra capace di alternare grandi prestazioni a sonore sconfitte.

Impegno dunque delicato per i ragazzi di Mister De Cesare che proveranno a portare a casa l’intera posta in palio, con un Margiotta alla ricerca del riscatto dopo l’ultimo errore dagli 11 metri dell’ultima giornata.

Sapri ancora a porte chiuse

Infine il Sapri ospiterà al “Covone”, sempre a porte chiuse, la Pro Sangiorgese, per provare a dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Cervinara.

Mister Graziani può contare sul recupero di alcuni giocatori determinanti per la sua squadra.

Domenica tutta da scoprire in Eccellenza.