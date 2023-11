L’Agropoli non si ferma più: pari contro la Scafatese

Nella 12a giornata di Eccellenza Girone B, l’Agropoli pareggia per 0-0 sul difficile campo della Scafatese.

Ambrosino schiera una formazione ultra offensiva con Corado, Onesto, Rimoli e Rabbeni. Nel primo tempo l’incontro è molto equilibrato con entrambe le squadre che combattono principalmente a centrocampo senza creare grosse occasioni da goal.

La gara

I delfini provano a controllare il pallino del gioco, ma la Scafatese non concede nessuna occasione pericolosa.

Al 33’ Rimoli è costretto ad uscire per un infortunio muscolare, al suo posto subentra Sannia, ma la partita non cambia con il primo tempo che termina 0-0.

Nella ripresa l’incontro è più piacevole con entrambe le squadre che provano a vincere l’incontro, al 66’ arriva l’occasione più nitida dell’incontro per la Scafatese, ma è bravo Romano a deviare il pallone in corner ed evitare il peggio per l’Agropoli.

Nel finale i delfini avrebbero la chance per vincere l’incontro ma Rabbeni sotto porta non supera l’estremo portiere avversario.

Termina così 0-0 l’incontro, con l’Agropoli che conquista un buon punto sul difficile campo della Scafatese.