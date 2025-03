“Tre volte fesso”: la campagna di sensibilizzazione del Comune di Polla contro l’abbandono dei rifiuti

Il Comune di Polla lancia una forte campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti, sottolineando con fermezza che chiunque compia questo atto, oltre a essere incivile, non fa altro che danneggiare la propria comunità e l’ambiente circostante. In particolare, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso, ricorda che Polla offre un servizio di raccolta porta a porta, quindi non c’è alcuna giustificazione per chi decide di abbandonare i rifiuti per strada.

Il manifesto

“Chi abbandona i rifiuti non solo compie un atto di inciviltà, ma contribuisce a uno spreco di risorse che potrebbero essere utilizzate per un ambiente migliore e più sano. I cittadini pagano la tassa sui rifiuti comunque, quindi non ha senso perpetuare comportamenti dannosi per l’ambiente”, sottolinea il manifesto del Comune di Polla. “Chi abbandona i rifiuti oltre ad essere incivile è tre volte fesso” inizia il manifesto. Primo perché i rifiuti vengono raccolti porta a porta, poi perché la tassa sui rifiuti bisogna comunque pagarla ed infine perché si potrebbe godere di un’esistenza più salutare in un ambiente migliore”

L’abbandono dei rifiuti

L’abbandono dei rifiuti al di fuori degli orari stabiliti o in luoghi non autorizzati è severamente vietato dalla legge locale. Chiunque venga sorpreso a violare queste disposizioni rischia una sanzione amministrativa che può variare dai 50 ai 500 euro, come previsto dall’art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana di Polla.

Inoltre, in caso di abbandono di rifiuti, le sanzioni diventano ancora più severe. Si procederà penalmente ai sensi degli articoli 192 e 255 del Testo Unico per l’Ambiente, con multe che possono variare da 1.000 a 10.000 euro.

Una nota decisamente ironica ma incisiva accompagnano questa campagna: “Se distruggi questo cartello, sei ancora più ‘fesso’. Tanto lo reinstalliamo, e lo faremo con i tuoi soldi.” Un chiaro avvertimento a chi pensa di sfuggire alle regole: il Comune non tollererà comportamenti scorretti.