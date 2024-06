Tre lupi attaccano una capra a San Mango Cilento: panico tra i residenti

Tre esemplari adulti di lupo, di grossa taglia, nella giornata di ieri hanno attaccato un gregge di capre che si trovava al pascolo a San Mango Cilento – nel comune di Sessa Cilento – a pochi metri dalle abitazioni in località Trinità.

Il proprietario del gregge e titolare di una azienda agricola, Vincenzo Graziano, è subito giunto sul posto non appena alcuni residenti lo hanno avvisato insospettiti dal fatto che alcuni capi di bestiame si stessero allontanando. Il giovane si è trovato purtroppo davanti al triste spettacolo dei tre lupi che stavano mangiando una capra appena sgozzata. Soltanto grazie all’aiuto di un amico è riuscito a far allontanare gli animali che non sembravano intenzionati a lasciare la carcassa. Anche il cane che era a guardia del gregge è stato attaccato, rimanendo però fortunatamente ferito in maniera lieve.

Non è la prima volta che i lupi vengono avvistati nei paesi dell’area del Monte Stella. Dopo l’episodio di ieri, vista anche la prossimità al centro abitato, Vincenzo Graziano e i residenti chiedono che l’ente Parco prenda provvedimenti a riguardo.