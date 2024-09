Trattamenti estetici fai da te: un incubo per tre ragazze del Vallo di Diano

Un trattamento che avrebbe dovuto portare ad un miglioramento estetico si è trasformato in un incubo per tre giovani donne del Vallo di Diano. Le ragazze, dopo aver effettuato un trattamento estetico fai da te sulle labbra, si sono ritrovate al pronto soccorso con un gonfiore eccessivo e deformazioni che hanno richiesto cure mediche immediate.

Un esperimento finito male

Sembra che le tre amiche abbiano tentato di aumentare il volume delle loro labbra utilizzando sostanze e tecniche non appropriate. Il risultato è stato un gonfiore esagerato e una deformazione delle labbra che ha destato preoccupazione tra i medici del pronto soccorso di Polla.

Le ragazze, spaventate e doloranti, si sono rivolte al pronto soccorso dove hanno ricevuto le prime cure. I medici hanno prescritto ghiaccio e riposo, ma la prognosi è ancora incerta. Non è chiaro se le labbra torneranno alla loro forma originale o se resteranno delle cicatrici.

“La bellezza non è tutto”, hanno sottolineato i medici. “È importante evitare soluzioni fai da te e rivolgersi sempre a professionisti del settore”.

La cheiloplastica, ovvero la chirurgia estetica delle labbra, è una procedura medica che, se eseguita da professionisti esperti, può portare a risultati naturali e soddisfacenti, nonostante i rischi che qualsiasi intervento comporta. Azioni compiute da persone inesperte e incompetenti, invece, possono risultare particolarmente pericolose.