Trasporto pubblico in Campania: via alle domande per gli abbonamenti gratuiti studenti 2026/2027

La Regione Campania ha ufficialmente aperto le procedure per la richiesta degli abbonamenti annuali gratuiti destinati agli studenti per l’anno scolastico e accademico 2026/2027. L’agevolazione, sostenuta con fondi regionali, garantisce la gratuità degli spostamenti sui servizi di trasporto pubblico locale, inclusi i collegamenti operati da Busitalia Campania. La misura punta a favorire la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola e a mitigare l’impatto economico sui bilanci familiari.

Requisiti di accesso e platea dei beneficiari

La misura si rivolge ai cittadini residenti nel territorio regionale con un’età compresa tra gli 11 e i 26 anni. Per accedere alla gratuità del titolo di viaggio è richiesto il possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a 35 mila euro.

Rientrano nella platea dei beneficiari i giovani iscritti a:

Scuole secondarie di primo e secondo grado

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP)

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Corsi di laurea universitari, Master e Scuole di specializzazione

Modalità d’invio della domanda e formato digitale

La procedura di presentazione della richiesta si svolge esclusivamente online attraverso il portale del Consorzio UnicoCampania. In un’ottica di digitalizzazione dei servizi e di riduzione dei materiali plastici, il titolo di viaggio viene rilasciato esclusivamente in modalità dematerializzata.

Una volta concluse con esito positivo le verifiche sui requisiti dichiarati, l’abbonamento viene attivato ed emesso direttamente all’interno dell’App UnicoCampania. Gli utenti possono così consultare ed mostrare il proprio titolo di trasporto tramite smartphone.

Periodo di validità e condizioni di utilizzo

Gli abbonamenti erogati per la stagione 2026/2027 avranno validità fino al 31 luglio 2027. Il titolo copre il tragitto compreso tra il Comune di residenza dello studente e il Comune in cui ha sede l’istituto scolastico o l’ateneo frequentato.

L’utilizzo del titolo è limitato ai giorni feriali, coprendo la mobilità per le attività didattiche. Le istanze inviate nel corso del mese di agosto ottengono l’attivazione a partire dai primi giorni di settembre, previa notifica formale trasmessa all’utente al termine dell’istruttoria.