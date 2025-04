Trasporto passeggeri al porto di Agropoli: al via verifiche sulla sicurezza dell’attracco

La Capitaneria di Porto di Agropoli ha emanato un’ordinanza che disciplina le attività di ispezione subacquea e le limitazioni temporanee alla navigazione nel tratto di banchina sottoposto a intervento.

Lavori di ispezione subacquea nel porto di Agropoli

Fino al prossimo 20 aprile 2025, infatti, dei sub sono stati incaricati da un’impresa napoletana, di eseguire un’attività di ispezione subacquea sul molo destinato ai collegamenti marittimi di linea. L’obiettivo è valutare la stabilità delle strutture marine in vista dell’attracco del Metrò del Mare o di altre imbarcazioni destinate al trasporto passeggeri.

Divieti e misure di sicurezza

Durante questo periodo nell’area interessata dai lavori sarà vietata la navigazione, l’ormeggio di qualsiasi unità navale, l’immersione e ogni altra attività marina. Sarà inoltre predisposto un servizio di vigilanza per delimitare l’area e garantire il regolare svolgimento delle operazioni1.

Le unità navali in transito nelle vicinanze dovranno procedere con estrema cautela, mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dall’area delimitata e navigando alla minima velocità consentita.

Gli interventi

Questa operazione di manutenzione rappresenta un passo per la sicurezza e l’efficienza del porto di Agropoli. La eegione Campania punta ad assicurare che le infrastrutture marittime siano costantemente monitorate e mantenute in condizioni ottimali per il traffico marittimo e le attività connesse.