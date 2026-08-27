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Trasporti marittimi tra Napoli, Salerno e Cilento: rotte potenziate anche a settembre

Tutte le novità sulla mobilità marittima tra i golfi di Salerno e Napoli: le tratte dirette per Capri, la motonave Caos e gli orari del Metrò del Mare

Di: Ernesto Rocco
Metrò del Mare

La mobilità marittima che collega il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno si consolida attraverso una riorganizzazione strategica dei servizi di navigazione. La compagnia Alicost S.p.A. ha confermato l’operatività completa della propria rete di collegamenti point-to-point, puntando sul potenziamento dei viaggi diretti e sull’estensione delle tratte oltre i mesi centrali dell’estate. L’iniziativa risponde alla duplice esigenza di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e di mitigare il carico di traffico veicolare che insiste quotidianamente sulle principali arterie stradali della costa.

Collegamenti diretti con Capri e l’ingresso della motonave Caos

Tra le innovazioni logistiche di maggior rilevanza figura l’ottimizzazione delle corse verso l’isola di Capri, studiate per garantire collegamenti più rapidi dal territorio salernitano. Dal Molo Masuccio di Salerno le partenze sono programmate alle ore 11:03 con rotta diretta e alle ore 12:00 con scalo intermedio ad Amalfi; a queste si affianca il collegamento da Amalfi verso Capri con partenza alle ore 12:55.

Per sostenere la crescita della domanda e innalzare gli standard del servizio, la flotta si arricchisce con l’entrata in servizio della nuova motonave Caos. L’unità navale è stata progettata con un ponte panoramico dedicato ad ammirare il paesaggio durante la traversata, combinando capienza e comfort di navigazione.

Operatività del Metrò del Mare: orari e fermate delle linee A1 e A2

Fino al primo fine settimana di settembre prosegue l’erogazione dei servizi del Metrò del Mare, articolati su due direttrici operative per coprire sia i giorni feriali sia i festivi.

La Linea A1, attiva dal lunedì al venerdì fino al 4 settembre 2026, assicura la connessione tra Salerno, il Cilento e la Costiera Amalfitana secondo la seguente tabella oraria:

  • Andata: partenza da Salerno Manfredi alle 07:45, fermate ad Agropoli (08:55), San Marco di Castellabate (09:20), Amalfi (10:39) e arrivo a Positano alle 10:54.
  • Ritorno: partenza da Positano alle 17:07, scali ad Amalfi (17:23), San Marco di Castellabate (18:45), Agropoli (19:10) e rientro a Salerno Manfredi alle 20:15.

La Linea A2 gestisce invece le corse del fine settimana, operative il sabato e la domenica fino al 6 settembre 2026, lungo il litorale cilentano:

  • Andata: partenza da Salerno Manfredi alle 08:00, soste ad Agropoli (09:00), San Marco di Castellabate (09:25) e arrivo ad Acciaroli alle 09:50.
  • Ritorno: partenza da Acciaroli alle 18:25, scali a San Marco di Castellabate (19:00), Agropoli (19:25) e arrivo al porto di Salerno alle 20:15.
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