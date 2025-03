Trasporti: domani treni fermi, venerdì a rischio gli autobus di Busitalia

I treni si fermano ancora. Domani, mercoledì 19 marzo 2025, è sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I convogli potrebbero subire cancellazioni o variazioni dalle 9:01 fino alle ore 16:59.

Lo sciopero

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione fa sapere Trenitalia. Come sempre, i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Stop ai bus

In Campania ulteriori disagi potrebbero verificarsi il 21 marzo. Le Organizzazioni Sindacali Adl Cobas, Cobas Lavoro Privato, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale della durata di 24 ore.

Busitalia Campania, Società del Gruppo FS Italiane, comunica che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere di garanzia del servizio: 6:30-9:00 e 13:00-16:30 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. Le corse che partiranno dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Come richiedere il rimborso

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.