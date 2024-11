Sciopero treni: weekend nero per i pendolari campani

Un nuovo sciopero ferroviario si preannuncia per il prossimo weekend, gettando nello sconforto i pendolari campani e tutti coloro che avevano programmato viaggi in treno da e per le principali città della regione.

L’agitazione, proclamata da sindacati autonomi, interesserà l’intero territorio nazionale dalle ore 21 di sabato 23 novembre fino alle ore 21 di domenica 24 novembre.

Motivi dello sciopero

Alla base della protesta vi è la richiesta di un rinnovato contratto collettivo nazionale, fermo da troppo tempo. I sindacati chiedono condizioni lavorative migliori, maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza dei dipendenti, e un adeguamento salariale.

Quali treni saranno interessati?

L’impatto dello sciopero sulla circolazione ferroviaria è ancora da definire. Sia Trenitalia che Italo stanno lavorando per garantire un servizio minimo essenziale e pubblicheranno a breve le liste dei treni garantiti. È consigliabile consultare i siti web e le app delle compagnie ferroviarie per informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio.

Si consiglia ai viaggiatori di pianificare attentamente i propri spostamenti, di verificare gli orari dei treni e di prevedere tempi di percorrenza più lunghi. In alternativa, si possono valutare soluzioni di mobilità alternative come autobus o auto a noleggio.