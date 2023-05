Transitalia Challenge: in moto alla scoperta dell’Italia più nascosta e affascinante. Tappa anche nel Cilento

Anche quest’anno la carovana di impavidi motociclisti attraverserà l’Italia, arrivando a Sanza il 25 maggio. Transitalia Challenge è un evento motociclistico internazionale che si svolge in quattro tappe e che, partendo da Rimini, viaggia alla scoperta dell’Italia più nascosta e affascinante. L’evento non si concentra sulla velocità o sul primo arrivato, ma piuttosto su chi ha più voglia di scoprire il territorio interagendo con la gente del posto. La traccia principale segue asfalto secondario e panoramico, con alternative off-road che si ricongiungono alla traccia.

Partenza da Rimini e arrivo a Sanza

La carovana partirà da Rimini il 22 maggio 2023 per un viaggio indimenticabile, ricco di fascino ed emozioni, fino ad arrivare a Sanza il 25 maggio 2023. Questa tappa, che si può fare anche in coppia con passeggero, è un’esperienza personale che permette di vivere il viaggio con se stessi, approfondendo la storia e le radici della penisola italiana.

Accoglienza a Sanza e moto in esposizione

La sosta di Sanza è un rito irrinunciabile per Transitalia Challenge, con equipaggi provenienti da diversi paesi. La tappa di Sanza offrirà la possibilità di ammirare le maxi enduro di BMW, Honda e Cagiva, ma anche Ducati, Aprilia, Yamaha e Moto Guzzi. Ci sarà anche un equipaggio in sella ad una Royal Enfield.

Il transito dei motociclisti a Sanza

Il 25 maggio, a partire dalle 11.00, tutto il tratto di provinciale proveniente da Rofrano, dall’imbocco per la strada del Cervati e fino a Sanza, sarà interessato dal transito dei motociclisti. Ad accogliere i motociclisti in Piazza Fontana ci sarà il caloroso benvenuto dell’Amministrazione comunale, della Pro Loco, dell’Associazione Le Tre T del Cervati e della Coop Quota 1898. Dalle 13.00 circa, la carovana riprenderà la sua corsa verso Maratea, seguendo la direttrice della ex Statale 517.

Il commento del sindaco di Sanza

Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che i motociclisti di Transitalia Challenge non rinuncerebbero alla sosta a Sanza, un borgo che ha saputo catturare il cuore e l’animo di questi viaggiatori su due ruote, curiosi scopritori della bellezza del luoghi e delle genti. Esposito ha sottolineato che Sanza ha un grande potenziale turistico, basato sulla bellezza e il fascino del luogo, dalla montagna del Cervati alle tipicità locali. Il sindaco ha quindi invitato i motociclisti a fare presto ritorno.