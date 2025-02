Tragico incidente a Battipaglia: perde la vita un 80enne

Un grave incidente stradale avvenuto oggi a Battipaglia ha causato la morte di un uomo di 80 anni. Lo scontro, avvenuto lungo la statale 18, ha coinvolto un’auto e un camion.

Dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato poco dopo la rampa di immissione sulla statale 18, in prossimità di una stazione di servizio. Per cause ancora da chiarire, l’auto su cui viaggiava la famiglia, composta da due anziani e un nipote di 15 anni, si è scontrata con un camion. L’impatto è stato violentissimo.

Le vittime

L’uomo di 80 anni, seduto sul sedile del passeggero, è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Ruggi d’Aversa. La moglie, alla guida dell’auto, è stata ricoverata in gravi condizioni, mentre il nipote, seppur sotto shock, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti.