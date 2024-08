Tragedia sulla A2: motociclista perde la vita in galleria durante il rientro di Ferragosto

Un grave incidente stradale ha macchiato la giornata di Ferragosto sulle strade salernitane. Un motociclista ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto all’interno di una galleria dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Contursi Terme e Campagna.

Ennesimo incidente mortale in autostrada

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Stando alle prime ricostruzioni, il motociclista, che stava viaggiando in direzione nord, avrebbe perso il controllo del mezzo all’interno della galleria, per cause ancora da chiarire. La violenta caduta sull’asfalto non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. L’impatto è stato talmente violento da rendere vani ogni tentativo di rianimazione.

L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla A2, con l’Anas che ha lavorato intensamente per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.