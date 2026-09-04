Cronaca

Tragedia sulla A16: scontro in galleria, muore 50enne di Eboli

Terribile incidente stradale sulla A16 tra Benevento e Avellino Est: furgone si schianta contro due tir fermi in galleria. La vittima è il 50enne Dario Viscido

Di: Antonio Elia
Tragedia sulla A16: scontro in galleria a Montemiletto, muore 50enne di Eboli

Un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la A16 Napoli-Canosa è costato la vita a Dario Viscido, 50 anni, originario di Eboli. La tragedia si è consumata nella mattinata nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, all’interno della galleria di Montemiletto. L’impatto, estremamente violento, ha coinvolto il veicolo commerciale guidato dalla vittima e due tir fermi lungo la carreggiata.

La ricostruzione della dinamica nell’oscurità del tunnel

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine e dagli operatori di soccorso giunti sul posto, la catena degli eventi avrebbe avuto inizio con un guasto meccanico. Un primo mezzo pesante, adibito al trasporto di pomodori, è stato costretto a fermare la propria marcia all’interno del tunnel a causa di un’improvvisa avaria.

A quel punto, un secondo autocarro si è arrestato nella galleria per prestare soccorso al collega in difficoltà. Proprio in quel frangente è sopraggiunto il furgone condotto dal 50enne salernitano, il quale non è riuscito a evitare l’impatto, andandosi a scontrare ad alta velocità contro i due mezza pesanti in sosta.

I soccorsi e i rilievi sulla rete autostradale

La violenza dello scontro non ha lasciato scampo a Viscido, rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate del proprio veicolo. All’arrivo dei sanitari del 118 e delle squadre dei Vigili del Fuoco, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, rendendo vane le manovre di rianimazione.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per eseguire i rilievi tecnici necessari a chiarire con esattezza la dinamica dei fatti, unitamente al personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il traffico nel tratto interessato ha subito pesanti rallentamenti e deviazioni per consentire la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della sede stradale.

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