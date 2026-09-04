Incidente sulla A2 tra San Mango e Salerno: furgone ribaltato, tre feriti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, provocando forte disagio alla circolazione e richiedendo l’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso. L’impatto è avvenuto in direzione nord, nel tratto autostradale compreso tra i comuni di San Mango Piemonte e Salerno. Il bilancio complessivo parla di tre persone rimaste ferite, con ripercussioni dirette sul flusso veicolare della zona.

La dinamica dello scontro e i veicoli coinvolti

L’incidente ha visto coinvolti due mezzi: un’autovettura e un furgone Ford Transit Custom di colore bianco. In base alle prime ricostruzioni effettuate sul posto, a seguito dell’urto il furgone si è ribaltato al centro della carreggiata, bloccando parte della sede stradale. Le cause che hanno portato al contatto tra i due veicoli restano al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul luogo del sinistro sono giunte due ambulanze della Vopi per prestare le prime cure sanitarie ai soggetti coinvolti. Il bilancio medico registra tre feriti: la situazione più critica riguarda un ragazzo di appena 19 anni, per il quale si è reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale con assegnazione di codice rosso. Tra le persone assistite figura anche un giovane di 27 anni.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, insieme agli agenti della Polizia stradale. Questi ultimi hanno avviato i rilievi normativi per determinare l’esatta traiettoria dei mezzi e stabilire le responsabilità dell’accaduto, gestendo contemporaneamente la viabilità per limitare i disagi agli automobilisti, con rallentamenti registrati lungo tutta la direttrice nord.