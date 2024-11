Tragedia sfiorata ad Eboli: commerciante aggredisce tre persone

Tragedia sfiorata ad Eboli, in Via Gonzaga dove, probabilmente per delle automobili parcheggiate male o, comunque, per futili motivi, un commerciante, poco fa, ha aggredito prima verbalmente e poi con un oggetto contundente tre persone, una madre e i suoi due figli.

I soccorsi

La scena drammatica non è passata inosservata a quanti in quel momento si trovavano in zona e immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine. Tre persone, una madre e i suoi due figli, sono stati trasportati in ospedale. Il commerciante è stato identificato.

Le indagini sono in corso.