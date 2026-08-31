Tragedia sfiorata a Marina di Camerota: salvata da corrente di risacca

Momenti di grande paura ieri mattina lungo il litorale del Cilento, dove un intervento tempestivo ha evitato il peggio. Presso la spiaggia libera di Capogrosso a Marina di Camerota, nei pressi del complesso Happy Village, una donna è stata improvvisamente travolta da una violenta corrente di risacca che l’ha trascinata a circa 15 metri dalla battigia, spingendola in un punto in cui il fondale è particolarmente fondo. L’episodio si è verificato intorno alle ore 11:00 mentre la bagnante si trovava in acqua insieme al marito.

Un intervento provvidenziale tra le onde

Di fronte alla scena, che ha lasciato pietrificati i numerosi bagnanti presenti sull’arenile, è scattata immediata la reazione del Carabiniere Ausiliario Cavaliere Adelio Lanzalotti, Presidente del 285° Gruppo di Volontariato ODV-ETS, articolazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Montecorvino Rovella. Lanzalotti, presente sul posto con la propria famiglia, non ha esitato a tuffarsi per raggiungere la donna in evidente stato di panico.

La tecnica di salvataggio e il ritorno a riva

Per affrontare la forza del mare agitato, Lanzalotti ha messo in atto le manovre di soccorso appropriate: evitando di consumare energie nel tentativo di nuotare direttamente controcorrente, ha applicato la tecnica del nuoto parallelo alla costa per uscire dal canale di risucchio.

Mantenendo la malcapitata in presa di sicurezza a galla e rassicurandola durante le fasi cruciali del rientro, è riuscito a vincere la corrente e a riportarla sulla battigia, dove la donna ha ricevuto la prima assistenza.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della prontezza operativa e della conoscenza delle insidie marine per la tutela della vita umana lungo le spiagge del territorio.