Tragedia in casa: petardo contro cinghiali, uomo perde un occhio

Un uomo di 56 anni, stanco delle continue incursioni dei cinghiali nel suo giardino, ha deciso di utilizzare un petardo per allontanare gli animali. La scelta, dettata dalla disperazione, si è rivelata fatale: l’esplosione gli ha provocato gravissime ferite, costringendolo alla perdita di un occhio e lasciandolo con diverse fratture al volto.

Un gesto disperato

La vicenda, avvenuta venerdì notte a Palomonte, ha scosso la comunità locale. Da tempo, la famiglia del 56enne era alle prese con le incursioni dei cinghiali che, notte dopo notte, devastavano il giardino. I tentativi di allontanare gli animali, tra cui l’installazione di recinzioni e l’utilizzo di prodotti repellenti, si erano rivelati vani. Disperato l’uomo aveva deciso di ricorrere a una soluzione più drastica, convinto che un forte boato sarebbe bastato a tenere lontani gli ungulati.

Purtroppo, le cose non sono andate come previsto. Il petardo, esploso prematuramente, ha colpito in pieno il volto del malcapitato, provocandogli lesioni gravissime. Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, il 56enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, i medici non sono riusciti a salvare l’occhio.

L’emergenza cinghiali

I cinghiali, sempre più numerosi e aggressivi, rappresentano un problema crescente per molte zone d’Italia. Tuttavia, è fondamentale affrontare questa problematica ricorrendo a metodi sicuri e legali, evitando di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.