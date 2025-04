Tragedia di Roscigno: lunedì si deciderà per l’espatrio della salma di Ebrima Jatta | VIDEO

È stata trasferita presso l’ospedale di Roccadaspide la salma di Ebrima Jatta, il 19enne di Roscigno ospite del locale centro Sai e deceduto ieri in un tragico incidente in bicicletta avvenuto in via Roma. Le autorità sono riuscite a contattare il fratello che vive a Bologna e che il giovane sperava di poter raggiungere. Lunedì sarà nel Cilento e si deciderà se espatriare la salma o seppellirla nel centro alburnino dove il giovane viveva temporaneamente.

La ricostruzione

La tragedia del giovane nigeriano ha scosso la Comunità locale. Stando alle prime ricostruzioni la vittima stava percorrendo la strada provinciale in sella alla sua bicicletta quando ha perso il controllo del mezzo. La causa dell’incidente che ha portato il giovane a schiantarsi contro un albero di ulivo sito all’altro lato della carreggiata, potrebbe essere il peso delle buste della spesa che portava con lui. Il ragazzo trasportava anche una pesante cassa d’acqua oltre a della frutto molto pesante.

I soccorsi e il cordoglio del sindaco, Pino Palmieri

Terribile la scena che i soccorritori dell’ambulanza Valcalore di Roccadaspide si sono trovati davanti, il giovane presentava ferite gravissime ed evidenti alla testa. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazioni di Bellosguardo e della compagnia di Sala Consilina, il magistrato di turno, il sindaco Pino Pamieri che qualche ora dopo ha affidato ai social network il suo messaggio di dolore e cordoglio per la tragica perdita.