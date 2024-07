Tragedia di Postiglione: morte del 28enne Andrea Pelliccio, si indaga per scoprire le cause del decesso

Si chiama Andrea Pelliccio il 28enne originario del napoletano, deceduto sabato sera a Postiglione. Il giovane uomo si trovava ad una festa privata organizzata presso l’area pic-nic “Granatiello”, un’area vicina al fiume Calore, quando si è sentito male. Il 28enne di Napoli, stando alle prime ricostruzioni, aveva iniziato a sentirsi poco bene già nel primo pomeriggio di sabato, ma solo nel tardo pomeriggio, alla luce di un tragico peggioramento delle sue condizioni, sarebbe stata allertata l’ambulanza del 118 giunta dalla postazione del vicino comune di Serre.

I soccorritori, arrivati sul posto, hanno dovuto prendere atto delle condizioni critiche del giovane apparso già privo di sensi e a nulla sono servite le manovre salvavita effettuate dal personale del 118 che non ha potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Serre.

La festa, che sarebbe dovuta continuare anche la domenica successiva, è stata sospesa e la salma di Andrea Pelliccio, sottoposta a sequestro, è stata trasferita presso l’ospedale di Eboli in attesa che si decida se sarà necessario l’esame autoptico per stabilire le cause precise del decesso. Ad esprimere il suo cordoglio per la tragedia anche il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, che ha interpretato i sentimenti di tutta la comunità stretta intorno al dolore dei familiari e degli amici del giovane.