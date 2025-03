Tragedia di Cardile, liberata la salma di Cesare Rizzo. Oggi i funerali

Si terranno questo pomeriggio i funerali di Cesare Rizzo, il 73enne di Cardile, morto ieri in un tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina, mentre era impegnato in lavori di scavo all’interno di un cantiere per la costruzione della casa del figlio.

Dinamica dell’incidente e soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo meccanico utilizzato per il movimento terra si è improvvisamente ribaltato, travolgendo il malcapitato. L’impatto è stato fatale e i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Cesare Rizzo era solo al momento dell’incidente, e l’allarme è stato lanciato da alcuni vicini che hanno assistito alla scena.

La vittima: un esperto del settore

Cesare Rizzo era un imprenditore edile con una lunga esperienza nel settore. Conoscenti e colleghi lo descrivono come una persona attenta e scrupolosa, il che rende l’accaduto ancora più sconcertante.

Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire le cause del ribaltamento del mezzo meccanico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno messo in sicurezza l’area e recuperato la salma. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La comunità di Cardile è profondamente scossa dalla tragedia. La vittima era molto conosciuta e stimata in paese. A rendere ancora più drammatica la vicenda, il fatto che la famiglia di Rizzo era già stata colpita, anni fa, da un incidente simile.

Cesare Rizzo lascia la moglie e tre figli, distrutti dal dolore per la perdita improvvisa. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista.