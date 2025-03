Tragedia a Cardile: uomo muore schiacciato da un mezzo meccanico

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Cardile, nel comune di Gioi. Un uomo, C.R., di circa sessant’anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo meccanico, un Dumper.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando a uno scavo per la costruzione di un’abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania e Gioi Cilento, le forze dell’ordine per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell’accaduto. Shock nella comunità per l’accaduto, l’uomo, infatti, era molto conosciuto.