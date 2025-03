Roccadaspide, auto contro mezzo agricolo. Un uomo trasportato in ospedale

Paura questa sera a Roccadaspide quando un’auto, una Fiat Multipla, che viaggiava sulla SS 166 degli Alburni, in località Fonte, all’altezza di un noto discount, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata contro un mezzo agricolo che transitava sulla carreggiata.

La dinamica

L’auto, guidata da un uomo, è si è ribaltata su un lato e i presenti, spaventati dinanzi alla scena, hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto è giunta l’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum che ha trasportato il conducente del veicolo presso l’ospedale di Roccadaspide a causa delle lesioni riportate.

L’uomo, per fortuna, non ha riportato ferite gravi.

Illeso il conducente del mezzo agricolo.

I rilievi del caso sono stati affidati alle forze dell’ordine.