Tragedia di Campagna: muore anche il 75enne coinvolto nell’incidente

Non ce l’ha fatta Cosimo Filantropia, il 75enne di Campagna rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto due settimane fa a Campagna. L’uomo, che aveva riportato fratture scomposte allo sterno ed era in coma farmacologico indotto, è deceduto nella notte all’ospedale di Battipaglia.

Incidente mortale: muoiono due carabinieri e un automobilista

Filantropia era a bordo della sua auto quando è stato coinvolto nello schianto che ha visto la morte di due carabinieri pugliesi, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, rispettivamente di 25 e 27 anni. I due militari stavano lavorando quando la loro auto è stata tamponata da un SUV guidato da una donna di 31 anni. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due carabinieri, mentre Filantropia è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Attesa per i test sulla donna alla guida del suv

La 31enne alla guida del SUV, sarebbe risultata positiva all’alcoltest e ai test per la ricerca di sostanze stupefacenti anche se si attendono le controanalisi per confermarlo. È stata denunciata a piede libero. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in corso da parte della Procura di Salerno.

Salgono a tre le vittime, la Procura contesta l’omicidio stradale

Con la morte di Filantropia, salgono a tre le vittime dell’incidente sulla SS91. La Procura di Salerno contesta alla donna alla guida del SUV il reato di omicidio stradale. Le indagini proseguono per chiarire le esatte responsabilità dell’accaduto.