Tragedia di Agropoli: rinviato lo spettacolo della stagione teatrale del “De Filippo”

E’ stato rinviato al prossimo 9 febbraio alle ore 20.45 lo spettacolo “Palcoscenico” con Massimo Masiello, che era in programma domani, mercoledì 24 gennaio, al Cineteatro “De Filippo” di Agropoli. I recenti fatti di cronaca hanno spinto il direttore artistico Pierluigi Iorio, di concerto con il sindaco della città di Agropoli, Roberto Mutalipassi, a decidere per il rinvio in segno di rispetto.

La dichiarazione del direttore artistico

«Dopo un confronto con le autorità cittadine, abbiamo ritenuto opportuno posticipare la data dello spettacolo “Palcoscenico” con Massimo Masiello, per la concomitanza con il tragico fatto di cronaca avvenuto nella nostra cittadina. Un segno di rispetto con il quale ci stringiamo, insieme con la comunità del De Filippo, alle famiglie coinvolte da questa immane tragedia» è la dichiarazione del direttore artistico Pierluigi Iorio.

I biglietti

I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Info al 324 7879696