Tragedia di Agropoli, oggi l’addio a Vincenzo Carnicelli: aperto fascicolo contro ignoti

Si terranno questa mattina le esequie di Vincenzo Carnicelli, il 63 enne trovato morto insieme alla moglie Annalisa Rizzo in un appartamento di via Donizetti ad Agropoli. L’ipotesi inizialmente emersa sulle cause del decesso della coppia, ovvero quella dell’omicidio – suicidio, ha lasciato spazio ad altre possibilità.

Una terza persona coinvolta?

Tra i fascicoli aperti dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania c’è anche quello contro ignoti. Quanto rinvenuto in casa dai carabinieri della compagnia di Agropoli e gli elementi emersi dall’autopsia lasciano aperta l’ipotesi che possa aver partecipato al delitto anche una terza persona.

L’altra possibilità è che i due coniugi, in procinto di separarsi, abbiano iniziato a discutere e si siano ammazzati a vicenda: le dieci coltellate e le ferite trovate sul corpo di Annalisa Rizzo lasciano pensare ad un’aggressione da parte di Vincenzo Carnicelli che poi sarebbe stato ferito a sua volta dalla moglie con un fendente alla giugulare che lo ha fatto morire dissanguato.

Il giallo

Ma ci sono delle circostanze ancora da chiarire. I due avevano da poco finito di cenare insieme. Possibile allora che successivamente sia scoppiata una lite per motivi di gelosia? Possibile che nessuno abbia sentito nulla? La figlia, 13 anni, ha visto o sentito qualcosa? Tutte domande a cui gli inquirenti dovranno dare risposta, come ha chiesto l’avvocato della famiglia della 43enne, Leopoldo Catena. Nelle prossime ore verrà ascoltata anche la ragazzina.

Ora, però, è il momento del silenzio. Oggi sono in programma i funerali di Vincenzo Carnicelli, domani quelli di Annalisa Rizzo.