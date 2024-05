Tragedia alla Cittadella Giudiziaria di Salerno: malore fatale per un medico legale

Tragedia questa mattina alla Cittadella Giudiziaria di Salerno dove un medico legale ha perso la vita dopo aver avvertito un malore. Il professionista è il 61enne Tito De Marinis, un noto neurologo e stimato psicoterapeuta di Salerno, che in diverse occasioni ha svolto il ruolo di consulente tecnico anche per la Procura.

La tragedia

Il medico legale si trovava proprio davanti all’ingresso del Tribunale, dove si era recato poiché doveva partecipare ad un’udienza come testimone, quando ha avvertito un malore e si è accasciato al suolo. Inutile, purtroppo, l’intervento dei sanitari del 118 che, una volta giunti sul posto, dopo aver tentato di rianimare il professionista per svariati minuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto anche agenti della Polizia Municipale di Salerno. L’episodio ha scosso fortemente la comunità legale e medica. Choc all’intero del tribunale per la morte dello stimato professionista.