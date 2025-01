Tragedia ad Eboli: commerciante trovato senza vita nel suo furgone

Un drammatico ritrovamento ad Eboli. Nel pomeriggio di ieri, un commerciante ambulante di 47 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo furgone. Le prime indagini hanno accertato che l’uomo si sarebbe impiccato.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il furgone fermo in una zona isolata e hanno allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli e i soccorritori del 118. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I militari hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.