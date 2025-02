Tragedia a Sapri: anziano trovato senza vita nel suo appartamento

Una tragedia si è consumata questa sera a Sapri. Un anziano di 85 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno del suo appartamento, presente nel centro cittadino. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 della “New Geo” accorsi nell’immediato sul posto per tentare si rianimarlo.

La tragedia

A dare l’allarme i nipoti della vittima che non riuscivano a mettersi in contatto con l’anziano da alcuni giorni. Allertate le forze dell’ordine, necessario è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno dovuto forzare una finestra dell’appartamento per entrare in casa. Subito dopo la terribile scoperta. L’85enne è stato rinvenuto riverso a terra già privo di vita.

I soccorsi

Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Inutili sono stati infatti i diversi tentativi di rianimarlo. Probabilmente a colpire la vittima è stato un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto l’arrivo anche dei Carabinieri della locale Stazione e degli uomini della Polizia Stradale e dei parenti della vittima che subito si sono recati presso l’appartamento dell’85enne.