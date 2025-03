Tragedia a San Pietro al Tanagro: 21enne perde la vita in un incidente stradale

Una notte di dolore a San Pietro al Tanagro, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lungo via Della Sorgente, dove l’auto del ragazzo è uscita di strada, schiantandosi contro un muretto.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, alla guida di una Lancia Ypsilon, stava percorrendo via Della Sorgente quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada, finendo la sua corsa contro un muretto. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, il giovane è deceduto sul colpo.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

La notizia della tragica scomparsa del giovane ha sconvolto la comunità di San Pietro al Tanagro e di Sant’Arsenio, paese di origine del ragazzo.