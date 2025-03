Tragedia a Milano: 47enne di Pollica perde la vita in un incidente stradale

Una notte di terrore sulle strade di Milano. Matteo Lucibello, 47enne originario di Pollica, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 nella rotonda tra via Ortles e via Condino, in zona Vigentino. L’auto su cui viaggiava Lucibello, insieme ad altri due uomini, si è schiantata contro la rotonda per cause ancora in corso di accertamento.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Lucibello avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per impattare violentemente contro la rotonda. Immediato l’intervento dei soccorsi: la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Le condizioni di Lucibello sono apparse subito critiche: trovato in arresto cardiaco, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Policlinico, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Un ferito e le indagini

Un 25enne che viaggiava con Lucibello è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre i corpi dalle lamiere e a mettere in sicurezza l’area. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il cordoglio a Pollica

La notizia della tragica scomparsa di Matteo Lucibello si è diffusa rapidamente a Pollica, il comune di origine del 47enne.