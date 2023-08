“Tra Uomo e Mare”, cresce l’attesa per il film ambientato nella Città della Spigolatrice

Cresce l’attesa per l’arrivo sul grande schermo di “Tra Uomo e Mare”, il secondo film del rinomato regista saprese Fabio Re, interamente ambientato nella città della Spigolatrice. Il film presenta un cast eclettico di attori provenienti direttamente dalle strade, arricchito dalla straordinaria partecipazione di Costantino Comito, un volto già familiare al pubblico. Questo nuovo lavoro cinematografico si snoda attorno al maestoso mare della baia saprese e tocca il profondo dell’animo dello spettatore.

La trama del film

La narrazione si concentra su Cesko, un giovane youtuber, che a pochi giorni dall’inizio del suo tour destinato a consolidare definitivamente la sua carriera, decide di realizzare un ultimo video in diretta per i suoi seguaci. Il video è girato proprio nella sua città natale, Sapri, e racconta la struggente storia di un umile pescatore di nome Pippo. Quest’uomo è costretto a trascorrere giornate e notti sulla sua malandata imbarcazione per mantenere la propria famiglia. Nonostante le difficoltà, Pippo è un personaggio amato dalla comunità, ma vive con il peso del rimorso di non poter offrire di più alla sua famiglia.

La sceneggiatura di “Tra Uomo e Mare” cattura lo spirito autentico della vita costiera di Sapri, creando un legame emozionale con il pubblico attraverso la storia toccante di Pippo e delle sfide che affronta. La rappresentazione della bellezza del mare e l’atmosfera suggestiva della città diventano sfondi imprescindibili per la trama coinvolgente.

Il film offre uno sguardo attento sulle lotte quotidiane di persone comuni e pone l’accento sulle relazioni familiari, suscitando riflessioni profonde sulla natura umana e sulle priorità della vita.