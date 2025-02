Tortorella: valorizzazione del territorio attraverso idee e progetti, parla il sindaco Nicola Tancredi | VIDEO

Programmazione intensa e efficienza dei servizi, sono queste le linee programmatiche seguite dall’amministrazione comunale di Tortorella guidata dal Sindaco Nicola Tancredi. Diverse dunque le iniziative messe in campo nel piccolo borgo collinare del Golfo di Policastro sempre attento alle esigenze degli abitanti del posto e di tutti coloro che intendono visitarlo.

Gli interventi

“Iniziative ne abbiamo tante e in questo momento siamo anche oberati di lavoro perché dobbiamo chiudere tanti progetti che Intendiamo portare a compimento. Inoltre dobbiamo prepararci per la stagione estiva – ha affermato il Sindaco Nicola Tancredi – Uno dei progetti più importanti che abbiamo portato avanti è stato quello sulla rigenerazione dei borghi che ha visto il nostro comune destinatario di un milione e mezzo di euro per la rivitalizzazione del nostro paese. Inoltre stiamo lavorando sulla comunità energetica.

Per evitare però che il nostro borgo venga coperto da impianti fotovoltaici che deturpano l’ambiente abbiamo deciso di realizzare un grosso impianto nel terreno dov’era allocata la vecchia discarica comunale, un terreno nel frattempo bonificato, e dove quindi possiamo realizzare l’impianto e dare ai nostri cittadini la possibilità poi di utilizzarlo”. Oltre questi elencati, diversi sono i progetti che l’amministrazione comunale intende portare avanti e realizzare.