Torre Orsaia: ritrovato senza vita il corpo di Michele Cedrola

È stato trovato questa mattina privo di vita Michele Cedrola, il 45enne di Castel Ruggero, frazione di Torre Orsaia, scomparso dal pomeriggio di ieri.

Le ricerche

L’uomo era uscito dalla casa dove viveva con il fratello e la sorella intorno alle 15. In serata, non vedendolo tornare, i familiari avevano fatto scattare l’allarme. Immediate le ricerche che si erano concentrate in località Oliva, dove la famiglia possiede alcuni terreni. Lì era parcheggiata la sua auto. Sul posto tanti volontari, i carabinieri della compagnia di Sapri e della stazione di Torre Orsaia, e i vigili del fuoco di Policastro Bussentino.

Il ritrovamento

Le attività di perlustrazione della zona sono proseguite senza esito tutta la notte. Questa mattina è giunto sul posto anche un elicottero dei caschi rossi proveniente da Salerno e un nucleo specializzato di ricerca.

Tuttavia, sono state alcune residenti che conoscono bene la zona, dopo aver visto a terra un pacchetto di sigarette probabilmente appartenente all’uomo, a scoprire il corpo esanime del 45enne all’interno di una piccola pozza d’acqua.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Del caso è stato informato il medico legale. Restano da comprendere le cause della morte. Potrebbe essersi trattato di un improvviso malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.