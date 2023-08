Torre Orsaia: prosegue l’iter per la riqualificazione dell’asilo nido

Il Comune di Torre Orsaia, guidato dal sindaco sindaco Pietro Vicino, punta alla riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio destinato ad asilo nido alla frazione Castel Ruggero, con fondi Pnrr.

La settimana scorsa sono stati consegnati i lavori di restyling dell’asilo nido; i lavori inizieranno nel mese di settembre, dopo le ferie estive.

L’Ente, lo scorso anno, aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo pari a € 803.660,00.

Il progetto di Torre Orsaia

L’Amministrazione Comunale vuole migliorare e potenziare l’asilo nido sito in Corso Umberto I alla frazione Castel Ruggero, mediante la demolizione di una parte dell’edificio e la successiva ricostruzione con ampliamento, al fine di incrementare l’offerta dei posti disponibili con adeguamento alla struttura.

Pnrr: fondi per asili nido e scuole dell’infanzia

Torre Orsaia aveva candidato il progetto in questione, all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, nello specifico Missione 4 che punta al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

L’avviso indetto dal Ministero dell’istruzione intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia. Oltre a Torre Orsaia anche altri centri del comprensorio hanno ottenuto il finanziamento per realizzare asili nido.