Torre Orsaia: incendio nella galleria ferroviaria, ma era un’esercitazione

Nella notte tra il 29 ed il 30 giugno 2024, personale del Comando Vigili del Fuoco di Salerno, ha preso parte ad un’esercitazione congiunta insieme a personale di RFI, 118, forze dell’ordine e Protezione Civile, nell’ambito della verifica delle procedure previste dal PGE (Piano Generale Emergenza).

La finalità della prova è stata quella di testare i tempi di risposta e di coordinamento dei soccorsi all’interno di una galleria ferroviaria.

L’esercitazione in questione ha avuto luogo presso la galleria ferroviaria di di San Cataldo (5154 mt) nel Comune di Torre Orsaia, durante l’interruzione della circolazione ferroviaria per quella tratta iniziata già prima delle ore 23:00.

Esercitazione sulla linea ferroviaria nella galleria di San Cataldo a Torre Orsaia

Per Il Comando di Salerno hanno partecipato 18 unità complessive, coordinate dal Funzionario di servizio e per l’ occasione e’ stato previsto anche l’impiego dell’APS Bimodale in dotazione, in uno scenario d’intervento rappresentato dalla simulazione di un principio d’incendio di un treno fermo in galleria e la conseguente evacuazione dei passeggeri presenti a bordo, alcuni dei quali feriti.

Importante il briefing a termine delle operazioni per migliorare o perfezionare le manovre e la comunicazione fra le forze in campo in caso di evento reale.