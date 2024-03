Torraca, un ultimo saluto a Brian: la comunità si stringe attorno alla famiglia. La raccolta fondi andrà al Gaslini

Decine di palloncini bianchi liberati in cielo e un applauso infinito. La comunità di Torraca ha salutato nei giorni scorsi, in occasione della Domenica delle Palme, Brian Sorgente, il 23enne originario del paese deceduto la scorsa settimana a causa di un tumore.

Dolore e commozione

Un dolore profondo ha pervaso tutti coloro che conoscevano Brian e che nella mattinata di ieri si sono stretti attorno alla famiglia del 23enne, subito dopo la Santa Messa officiata dal parroco Don Francesco Alpino nella chiesa di San Pietro Apostolo a Torraca.

Un ricordo indelebile nelle menti e nei cuori di chi conosceva il giovane, troppo presto strappato alla vita.

La famiglia di Brian ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che si sono stretti a loro in questo momento di dolore, attraverso una lettera letta a Torraca e rivolta a tutte le comunità del circondario e alle associazioni del territorio che nelle scorse settimane si sono prodigate in una raccolta fondi destinata all'acquisto di una protesi di cui Brian necessitava.

Fondi per il Gaslini di Genova

Una raccolta fondi che attraverso la vendita delle uova di Pasqua “Pasqua Solidale”, avrebbe permesso al giovane Brian di avere una protesi. Ma così non è stato.

Un gesto di amore e di affetto che però la famiglia di Brian non vuole che rimanga vano. La somma che al termine della raccolta di solidarietà verrà raccolta sarà destinata all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova, per lo studio e la ricerca dei tumori in età pediatrica.

Un percorso che verrà completato dall'associazione “Una Goccia nell'Oceano Onlus Sapri”, una delle numerose associazioni che è scesa in campo a sostegno di Brian, e che su espressa richiesta della famiglia si adopererà per portare a termine quanto iniziato nelle scorse settimane per donare un sorriso a chi lotta tutti i giorni per la vita.