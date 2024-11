È in festa la comunità di Torraca per i 102 anni di Giuseppe Vaiano. Nato il 2 Novembre del 1922, l’ultracentenario ha festeggiato questo pomeriggio il compleanno in compagnia della sua famiglia e degli amici più stretti.

Cilento terra di centenari

Ad omaggiare Vaiano, per l’importante traguardo raggiunto, anche il Sindaco di Torraca Francesco Bianco che ha brindato e festeggiato con tutti i parenti e gli amici. Il Cilento si conferma la terra dei centenari.