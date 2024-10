Capaccio Paestum in festa per i 100 anni di Giovanni Fabbiano

Il signor Giovanni Fabbiano di Capaccio Paestum ha spento le sue cento candeline circondato dall’affetto dei suoi cari e, a consegnargli un messaggio ben augurale, i rappresentanti dell’amministrazione comunale che gli hanno fatto dono di un quadro con all’interno una lettera di stima e auguri.

Gli auguri

“Ha vissuto in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente una famiglia. Tutto questo lo ha realizzato brillantemente ed oggi è ricambiato dall’amore e vicinanza dei suoi cari e trasmette ai nostri giovani un patrimonio prezioso di tradizioni e valori che sono da sempre alla base della nostra Comunità” si legge nella dedica indirizzata al nuovo centenario della Città dei Templi.

Cilento terra di centenari

“La nostra città si conferma terra di centenari. Buon compleanno a Giovanni Fabbiano da parte dell’intera Comunità di Capaccio Paestum” hanno fatto sapere, inoltre, dall’ente.