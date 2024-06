Torraca: domani la chiusura dell’ufficio postale

Chiude l’ufficio postale di Torraca. Un provvedimento temporaneo per consentire a Poste Italiane di eseguire gli interventi infrastrutturali previsti nel progetto Polis. Lo stop alle attività è previsto per domani, 14 giugno. Gli sportelli resteranno chiusi fino al 22 giugno.

Una volta terminati i lavori, all’ufficio postale di Torraca si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, la carta di identità elettronica, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Per la durata degli interventi i clienti potranno rivolgersi presso l’ufficio di Sapri, sito in piazza Marconi 1, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Lo stesso è dotato anche di ATM fruibile h24. Inoltre Poste Italiane ha previsto l’attivazione (sempre a Sapri) di uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza e operazioni radicate all’ufficio di Torraca.