Torraca avvia progetto di riqualificazione scolastica da 1 milione di euro

Il comune di Torraca ha avviato l’iter per iniziare i lavori previsti dal progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’edificio scolastico comunale di località Purgatorio. Il costo totale delle opere ammonta a circa 1 milione di euro.

Finanziamento ministeriale e del Pnrr

Il comune ha partecipato all’avviso del Ministero dell’Istruzione che mirava a garantire fondi per interventi sulle scuole dell’infanzia, asili nido e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Grazie ai fondi del Pnrr, il comune ha ottenuto il via libera al finanziamento richiesto.

Iter progettuale completato

Dopo aver ottenuto i finanziamenti necessari, il comune di Torraca ha completato l’iter progettuale per l’avvio dei lavori e avviato la gara d’appalto. Il costo totale delle opere ammonta a 976mila euro, di cui 788mila euro sono destinati ai lavori effettivi mentre la restante parte è rappresentata dalle somme a disposizione.

Obiettivi del progetto

Il progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’edificio scolastico comunale mira a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di spazi verdi e di parcheggi, rendendo così l’area scolastica più fruibile e accessibile.

Conclusioni

Il progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’edificio scolastico comunale di Torraca rappresenta un importante investimento nel futuro dei giovani studenti e del territorio in cui vivono. La messa in sicurezza dell’edificio e l’implementazione di soluzioni energetiche innovative contribuiranno a garantire un ambiente scolastico più salubre e funzionale per tutti.