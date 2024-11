Torraca: arrivano le regole per i proprietari di cani per ridurre rischi sanitari e tutelare gli spazi pubblici

Il sindaco di Torraca, Francesco Bianco, ha firmato un’ordinanza che stabilisce nuove regole per la gestione dei cani e le loro deiezioni nei luoghi pubblici. Questa iniziativa mira a migliorare la convivenza tra cittadini e animali, affrontando il problema del degrado urbano causato dagli escrementi canine, che rappresentano un rischio per la salute pubblica.

Obiettivi dell’Ordinanza

L’ordinanza è stata redatta con l’intento di promuovere un comportamento responsabile da parte dei proprietari di cani, affinché comprendano l’importanza della raccolta delle deiezioni; ridurre i rischi sanitari associati alla presenza di escrementi in aree pubbliche, contribuendo così a un ambiente più pulito e salubre; tutela degli spazi pubblici, considerati beni comuni che necessitano di rispetto e cura da parte di tutti.

Regole Stabilite

Le principali disposizioni dell’ordinanza includono il divieto di vagabondaggio: I cani non possono essere lasciati liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici; è obbligatorio utilizzare il guinzaglio e, per i cani di media e grossa taglia, anche la museruola; il divieto di accesso alle aree giochi; l’obbligo di raccolta delle deiezioni e al loro smaltimento corretto.

Inoltre è obbligatorio portare con sé strumenti adeguati, come palette e sacchetti, per la raccolta delle feci canine, oltre a un contenitore d’acqua per dilavare eventuali tracce Si raccomanda, infine, di far sporcare i cani su terreni non pavimentati, evitando marciapiedi e aree verdi curate.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni comporta sanzioni amministrative pecuniarie che variano da €25 a €300. Sono esentati da queste regole i non vedenti con cani guida e alcune categorie di portatori di handicap, oltre alle Forze di Polizia in servizio.