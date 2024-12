Tornano le Sere…nate laurinesi: un evento tra tradizioni e gastronomia

L’Associazione Laurino Antica Civitas, in collaborazione con il Forum dei Giovani, la Pro Loco e il Comune di Laurino, è pronta ad incantare il pubblico con la sesta edizione di “Sere..nate laurinesi”. L’evento, in programma per i giorni 27 e 28 dicembre in Piazza Roma, si prefigge di valorizzare le tradizioni locali e di offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nel cuore del Cilento.

Un viaggio nel tempo attraverso la musica e i sapori

Per due serate, le vie del centro storico di Laurino si animeranno con i ritmi coinvolgenti della musica popolare. Gruppi come The Kiepò e i Rittantico, insieme a musicisti itineranti, delizieranno il pubblico con antichi canti e melodie tradizionali. L’atmosfera natalizia sarà ulteriormente arricchita dagli stand gastronomici che proporranno le specialità culinarie del territorio.

Un’occasione per riscoprire le radici

“Sere..nate laurinesi” rappresenta un’occasione unica per riscoprire le tradizioni del Cilento, tramandate di generazione in generazione. L’evento è un invito a immergersi in un’atmosfera autentica, fatta di suoni, profumi e sapori che evocano il passato.