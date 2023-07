Tornano le navette notturne a Castellabate: collegheranno le frazioni con il borgo

Anche quest’anno nel Comune di Castellabate sarà attivo il servizio di navetta notturno a partire dal 22 luglio fino al 31 agosto. Visto il grande successo dello scorso anno e il feedback positivo riscontrato, l’amministrazione ha fortemente voluto garantire questo servizio anche per questa estate. Questi collegamenti tra le frazioni e il borgo saranno attivi dalle ore 20:40 per garantire la fruizione completa del territorio nelle ore serali senza l’utilizzo delle autovetture.

Le corse

Tre corse notturne A/R permetteranno a tanti turisti e residenti di poter vivere a pieno il territorio e tutti gli eventi che si svolgeranno fino a fine estate.

Il commento

“Tra qualche giorno ripartirà il servizio di navetta notturno a Castellabate. Di fondamentale importanza per un territorio che vive di turismo è questo servizio che permetterà a tanti di spostarsi da una frazione all’altra senza l’utilizzo di autovetture. Credere nelle potenzialità di un territorio significa anche risolvere le criticità anche potenziali di esso. L’obiettivo è quello di proporre un’offerta turistica quanto più ricca di servizi per i potenziali utenti” afferma il Sindaco Marco Rizzo.

“Abbiamo deciso di ripristinare questo servizio proprio per il grande successo dello scorso anno. Puntiamo sempre più a rendere Castellabate luogo non soltanto da vivere ma meta turistica sempre più affermata nel panorama nazionale ed internazionale dove sono i servizi offerti a fare la differenza” dichiara l’assessore Luigi Maurano.

Le altre novità

Oltre alle navette serali, riprenderà sempre a partire dal 22 luglio fino al 31 agosto 2023 il servizio di collegamento con la stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate. Servizio nevralgico per questo territorio vista la rinnovata e crescente domanda turistica e viste le difficoltà oggettive riscontrate dai turisti a raggiungere il borgo arrivati in stazione. Tanti turisti potranno finalmente raggiungere Castellabate in modo semplice e viaggiare senza ulteriore stress.