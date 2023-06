Tornano le Domeniche gratis al Museo: a Paestum e Velia tra escursioni e tesori nascosti

Tornano le Domeniche gratis al Museo. Un’occasione per visitare le bellezze di Velia e le sue divinità, con visite guidate a tema nell’area archeologica alle ore 17:00 e l’area archeologica di Paestum con la possibilità di esplorare grazie a Paestum e Velia on the road.

Ecco il programma

Collegamento con navetta alle ore 16:00 da Paestum a Velia, alle 19:00 da Velia a Paestum, il servizio navetta è incluso nel biglietto del parco e nell’abbonamento Paestum e velia. Per usufruire ritirare il ticket navetta in biglietteria.

Percorsi tematici, visite ai depositi, la passeggiata con percorsi tematici, le visite ai depositi di Paestum, l’archeo-passeggiata a Velia.

Attività didattiche a soli 3 euro, max 30 persone. Appuntamento presso la biglietteria del Parco prenotazione al numero 0812395653.

Tra escursioni e antichi tesori

Approfittate di questi giorni di festa per ammirare la bellezza di due magnifiche città antiche della Magna Grecia e per partecipare a tutte le iniziative in programma per grandi e piccini.

Servizio navetta gratuito

