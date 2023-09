Tornano le Domeniche al Museo, a Paestum e Velia un’esperienza unica tra cultura e movimento, ecco il programma

Un’esperienza unica di scoperta del patrimonio archeologico e benessere fisico si prepara a invadere Paestum e Velia questo weekend, con appuntamenti imperdibili per chi cerca un modo innovativo di coniugare cultura e movimento. Sabato 2 settembre alle ore 18:00, Paestum sarà il palcoscenico di questa straordinaria iniziativa, mentre domenica 3 settembre, alla stessa ora, sarà il turno di Velia. “Archeologia e Movimento” è il titolo che promette un’esperienza memorabile.

Gli antichi Romani dicevano: “Mens sana in corpore sano” Questo antico detto è ancora oggi di grande attualità e rappresenta una filosofia di vita che viene abbracciata da sempre più persone. Ma cosa c’è di meglio che vivere questa filosofia in uno scenario mozzafiato come Paestum e Velia? È proprio qui che prende vita un’iniziativa innovativa e coinvolgente chiamata “Archeologia in Movimento,” che unisce il Parco Archeologico di Paestum e Velia, Cilento4all, e Il Tulipano Coop. Sociale.

Il Benessere del Corpo e dello Spirito tra le Antiche Rovine

Quest’esperienza unica permette a tutti di unire il movimento fisico all’apprendimento culturale, trasformando la visita ai siti archeologici in un’occasione di benessere per il corpo e lo spirito. Ogni tappa del percorso offre l’opportunità di approfondire il concetto del movimento in senso archeologico, svelando i paradossi di Zenone e studiando i movimenti del maestoso Tempio di Nettuno.

Ma c’è di più! Durante la visita, un esperto guiderà i partecipanti in una serie di attività all’aria aperta. Sarà possibile praticare stretching, esercizi per la respirazione e tecniche di rilassamento, il tutto immersi nella maestosità dell’antichità. In un’epoca in cui il ritmo frenetico della vita quotidiana spesso ci distoglie dall’importanza della lentezza e della memoria, questa iniziativa ci invita a riscoprire il prezioso legame tra questi due elementi.

Prenotazioni e Dettagli

Per partecipare a questa straordinaria esperienza, è possibile prenotare il proprio posto inviando una email a arte@lenuvole.com oppure chiamando il numero 081 2395653, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. L’appuntamento è presso le biglietterie del Parco Archeologico di Paestum e Velia.

Il costo delle attività è di soli €3,00, che si aggiunge al prezzo del biglietto d’ingresso e all’abbonamento Paestum&Velia. Un investimento minimo per un’esperienza che promette di arricchire il corpo e la mente, rendendo la visita ai siti archeologici di Paestum e Velia un’occasione di benessere e conoscenza