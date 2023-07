Tornano a San Giovanni a Piro le emozioni del Dorothy Dream Day

Il Dorothy Dream Day, sta per fare il suo ritorno a San Giovanni a Piro. Questo evento, giunto alla sua nona edizione, è organizzato per ricordare Maria Dorotea Di Sia, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto il 13 maggio 2014 in Puglia. L’appuntamento è fissato per lunedì 10 luglio presso Casa Stella, nella località di Onofrio.

La manifestazione è strettamente collegata alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale intitolata “Resta sulla buona strada”. Attraverso questa iniziativa, si mira a promuovere un maggiore rispetto delle norme stradali e ad aumentare la consapevolezza dei pericoli che possono derivare da comportamenti imprudenti.

Valentina Pepe e le “farfalle della regina rossa” apriranno l’evento

L’apertura del Dorothy Dream Day sarà dedicata a Valentina Pepe e alle “farfalle della regina rossa”, dirette dalla maestra Ilaria Di Mauro. Sarà un momento emozionante, ricco di arte e spettacolo.

Convegno “La bellezza del creato, il valore della vita”

Alle ore 18 prenderà il via il convegno “La bellezza del creato, il valore della vita”. Tra gli invitati di spicco, ci saranno il sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo, il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, il presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni Giuseppe Coccorullo, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Teodoro Gaza” di San Giovanni a Piro Corrado Limongi, Don Giuseppe Marotta, parroco di Bosco, Don Simone Lacorte, parroco di San Giovanni a Piro, Don Agnello Forte, parroco di Scario, Maria Rosaria Vitiello, giornalista, scrittrice e presidente dell’associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale “Per le strade della vita”.

Ospite prestigioso: il maestro percussionista Andrea Santarsiere

Un ospite prestigioso di questo nono Dorothy sarà il maestro percussionista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Andrea Santarsiere. Ha suonato di fronte a pubblici rinomati, accompagnando direttori e solisti di fama mondiale come Claudio Abbado, Sir Antonio Pappano, Daniele Gatti e Kirill Petrenko. È stato insignito della medaglia di bronzo come Benemerito della Cultura e dell’Arte dal Presidente della Repubblica Italiana.

Momento di ricordo con gli amici di Dorotea e i genitori

Nel programma sarà riservato un momento speciale di ricordo con gli amici di Dorotea e i suoi genitori, Donato Di Sia e Pietrina Paladino. Sarà un momento intenso per condividere i ricordi e mantenere vivo il suo spirito.

Il Contest fotografico: un atteso momento di creatività

Alle 21 avrà luogo uno dei momenti più attesi, ovvero il Contest fotografico. Quest’anno, il tema sarà “La strada che porta a te, perdersi e ritrovarsi in un ricordo”. Sono state già inviate numerose foto, e c’è grande attesa e curiosità per scoprire chi sarà il vincitore, colui che ha saputo cogliere l’essenza del Contest con i suoi scatti. Il premio per il vincitore sarà un breve soggiorno per due persone nei primi giorni di agosto, per vivere e conoscere la memoria di Casa Stella e l’incantevole Cilento. Inoltre, verrà assegnato un premio speciale: uno scatto della fotografa Silvia Amodio, nota per le sue documentazioni etiche ed estetiche su tematiche complesse come la diffusione dell’Aids in Sudafrica, la pedofilia clericale, i bambini lavoratori in Perù, l’albinismo e la malnutrizione in Burkina Faso.

Direttore artistico del Contest fotografico: Carmine Sabbatella

Il direttore artistico del 9° Contest fotografico sulla sicurezza stradale e in memoria delle vittime della strada è Carmine Sabbatella, scultore e ricercatore artistico. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.sabbatella.it.

Lo spettacolo musicale e la chiusura con i palloncini

Durante l’evento, non mancherà lo spettacolo musicale del duo composto da Emanuele Montesano e Joseph Bruno, insieme a Pino Castelluccio “U’ Massaro”. Sarà un momento di grande intrattenimento per tutti i presenti. La chiusura del 9° Dorothy Dream Day sarà dedicata ai palloncini, che verranno liberati nell’aria per ricordare Dorotea e tutte le vittime della strada.