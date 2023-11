Torna l’incubo dei ladri ad Albanella: furto alla farmacia di Matinella

Durante la notte appena trascorsa alcune persone, non ancora identificate, sono riuscite a forzare l’ingresso della farmacia sita presso il centro della frazione di Matinella rompendo la saracinesca per introdursi all’interno dell’esercizio. Stando ad una prima ricostruzione sarebbero diversi gli articoli che i ladri avrebbero portato via. I danni sono stati, tuttavia, contenuti grazie al sistema di allarme. L’antifurto, infatti, ha messo in fuga i malviventi, ripresi dai dispositivi di videosorveglianza della farmacia, e ha fatto accorrere, immediatamente, sul posto gli incaricati del servizio di vigilanza della farmacia. I filmati delle videocamere sono, ora, al vaglio delle forze dell’ordine che stanno cercando di capire se è possibile risalire all’identità dei ladri.

La ricostruzione

Pare che ad agire sia stato un gruppo di uomini. La notizia ha fatto ricadere gli abitanti nella zona nell’incubo dei furti. Il territorio di Albanella, infatti, specie durante i mesi della scorsa primavera, è stato quello maggiormente interessato dall’azione dei ladri. Numerose sono state le abitazioni prese di mira dai malviventi e completamente svaligiate, con seri danni economici e morali per i proprietari.

Rabbia tra i residenti

Il furto presso la farmacia preoccupa, in particolar modo, i residenti in quanto è il segno che i malviventi sembrano non temere nulla poiché agiscono anche presso luoghi centrali e dotati di sistemi di sicurezza.